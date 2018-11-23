新スタジアム候補地 市中心部６カ所提示 鹿児島市
(2018/11/23 13:00)
鹿児島市のサッカー等スタジアム整備検討協議会（井上佳朗会長・鹿児島大特任教授）の第７回会合が２２日、市役所であり、市は６月から実施中の立地調査の中間報告で、候補地として都心部の６カ所を示した。
６候補地は、浜町の鹿児島ベイサイドゴルフアリーナ周辺、浜町の岩崎産業バス車庫周辺、かんまちあ、ドルフィンポート周辺、住吉町１５番街区の県有地、県工業試験場跡地などＪＲ鹿児島中央駅西口。
（記事全文は２３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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