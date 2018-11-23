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新スタジアム候補地　市中心部６カ所提示　鹿児島市

(2018/11/23 13:00)
　鹿児島市のサッカー等スタジアム整備検討協議会（井上佳朗会長・鹿児島大特任教授）の第７回会合が２２日、市役所であり、市は６月から実施中の立地調査の中間報告で、候補地として都心部の６カ所を示した。
　６候補地は、浜町の鹿児島ベイサイドゴルフアリーナ周辺、浜町の岩崎産業バス車庫周辺、かんまちあ、ドルフィンポート周辺、住吉町１５番街区の県有地、県工業試験場跡地などＪＲ鹿児島中央駅西口。
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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