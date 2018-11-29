スタジアム建設支援を　森市長、国に要望　鹿児島Ｕ昇格紹介

(2018/11/29 23:00)

大塚高司副大臣（右）に要望書を手渡す森博幸市長（中央）＝東京・霞が関の国土交通省

鹿児島市の森博幸市長は２９日、国土交通省と財務省を訪れ、新たなサッカースタジアム建設に向けて財政的な支援強化を要望した。要望書で、国交省が２０１９年度予算概算要求で打ち出した「健康増進施設」の整備支援について、体育館やプールなどの対象にサッカースタジアムも加えることを求めた。