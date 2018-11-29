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スタジアム建設支援を　森市長、国に要望　鹿児島Ｕ昇格紹介

(2018/11/29 23:00)
大塚高司副大臣（右）に要望書を手渡す森博幸市長（中央）＝東京・霞が関の国土交通省
　鹿児島市の森博幸市長は２９日、国土交通省と財務省を訪れ、新たなサッカースタジアム建設に向けて財政的な支援強化を要望した。
　要望書で、国交省が２０１９年度予算概算要求で打ち出した「健康増進施設」の整備支援について、体育館やプールなどの対象にサッカースタジアムも加えることを求めた。
（記事全文は３０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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