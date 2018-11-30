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黒糖工場 甘い香り　阿久根で製造始まる

(2018/11/30 06:30)
湯気が立ち上る工場で煮詰められる黒糖＝阿久根市脇本の松木製糖
　阿久根市脇本の松木製糖工場で２５日、初冬の風物詩の黒糖作りが始まった。煮詰められるサトウキビの絞り汁から、甘い香りを放つ湯気が漂う。作業は１２月下旬まで。
　県本土で黒糖作りは珍しい。阿久根市では明治初期から盛んに行われたが、現在は２カ所だけになった。
　今期はサトウキビ約２０トンで黒糖１．５トンの製造を予定。同市の道の駅やＡコープなどで販売される。
（記事全文は３０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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