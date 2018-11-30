黒糖工場 甘い香り 阿久根で製造始まる
(2018/11/30 06:30)
阿久根市脇本の松木製糖工場で２５日、初冬の風物詩の黒糖作りが始まった。煮詰められるサトウキビの絞り汁から、甘い香りを放つ湯気が漂う。作業は１２月下旬まで。
湯気が立ち上る工場で煮詰められる黒糖＝阿久根市脇本の松木製糖
県本土で黒糖作りは珍しい。阿久根市では明治初期から盛んに行われたが、現在は２カ所だけになった。
今期はサトウキビ約２０トンで黒糖１．５トンの製造を予定。同市の道の駅やＡコープなどで販売される。
（記事全文は３０日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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