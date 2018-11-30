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花壇彩る光の世界　指宿・フラワーパーク

(2018/11/30 13:00)
華やかなイルミネーションで彩られた屋内庭園＝指宿市のフラワーパークかごしま
　指宿市のフラワーパークかごしまで１２月１日、ウィンターフェスティバルが始まる。約３０万個の電球を使ったイルミネーションが花壇などを彩る。来年１月６日まで。
　点灯時間は平日午後５～９時、土日祝日午後５～１０時。クリスマス前、年始にはステージイベントもある。同園＝0993(35)3333
（記事全文は３０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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