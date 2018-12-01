灰覆う口永良部島 噴火継続１カ月余
(2018/12/01 13:00)
屋久島町・口永良部島の新岳は３０日、火山灰を伴う噴火が続いた。福岡管区気象台によると、午後９時までに噴煙は最高１４００メートルに上った。
もくもくと噴煙を上げる新岳。左奥は本村集落＝口永良部島上空
気象台によると、火山性地震と火山ガス（二酸化硫黄）は多い状態が続いている。噴火警戒レベルは３（入山規制）を維持。火口の半径約２キロ以内と北西側の向江浜地区で大きな噴石や火砕流に警戒を呼び掛けている。
（記事全文は１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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