ツルの飛来地巡ろう 観光周遊バス運行開始　出水

(2018/12/01 20:45)

周遊バス・タクシー運行開始のテープカットをする関係者＝出水市の出水駅西口

ツル飛来地など出水市の観光名所を巡る出水駅発着の周遊バス・タクシーが１日、運行を始めた。ツルの越冬シーズンに合わせて市観光協会が毎年走らせている。第１便には観光客１０人ほどが乗り込んだ。２０１９年２月末まで毎日運行する。駅西口で出発式があり、同協会の宇津木信孝代表理事が「多くの客に楽しんでもらえるよう関係者で協力しよう」とあいさつ。テープカットで祝った。