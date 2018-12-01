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ツルの飛来地巡ろう 観光周遊バス運行開始　出水

(2018/12/01 20:45)
周遊バス・タクシー運行開始のテープカットをする関係者＝出水市の出水駅西口
　ツル飛来地など出水市の観光名所を巡る出水駅発着の周遊バス・タクシーが１日、運行を始めた。ツルの越冬シーズンに合わせて市観光協会が毎年走らせている。第１便には観光客１０人ほどが乗り込んだ。２０１９年２月末まで毎日運行する。
　駅西口で出発式があり、同協会の宇津木信孝代表理事が「多くの客に楽しんでもらえるよう関係者で協力しよう」とあいさつ。テープカットで祝った。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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