さつま・山崎中で牛肉交流給食　畜産農家招き農業学ぶ

(2018/12/02 06:30)

畜産農家を囲んで給食を食べる生徒たち＝さつま町の山崎中学校

さつま町の山崎中学校（２７人）で１１月２８日、牛肉交流給食があった。畜産農家らを講師に招き、町内産黒毛和牛のサイコロステーキや地場野菜のみそ汁を一緒に味わった。地産地消や農業に関心を持ってもらう狙い。地元の繁殖農家、末吉義人さん（７１）は「朝５時すぎに起き、牛の便や餌の食べ具合を点検する。体調管理が大切」と紹介。県北薩地域振興局の畜産技師が、牛肉が食卓に並ぶまでの流れや部位を解説した。