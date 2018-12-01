TOP鹿児島のニュース くらし・文化 文化

豊かな発想、技術光る３０５点　南日本美術展が開幕　鹿児島市

(2018/12/01 22:00)
立体や絵画など個性豊かな作品を鑑賞する来場者＝鹿児島市の黎明館
　第７３回南日本美術展（南日本新聞社主催、浜田酒造グループ特別協賛）が１日、鹿児島市の黎明館と市立美術館で開幕した。豊かな発想や描写力、巧みな技術が光る３０５点が美術ファンらを楽しませている。
　県内外の１５～８９歳から平面、立体、空間造形の３部門に５１５点が寄せられ、入賞入選作２６９点と委嘱作家らの作品を展示する。地元の川の石橋を愛情を込めて描き、南日本新聞社賞に輝いた南九州市の赤崎扶佐恭さん（６４）の平面「上流（古稀）」など、作者の思いや制作への熱意のこもる力作が目を引く。今年死去した犬童次夫、有水基雄、内村勉の３氏の絵画も並ぶ。
　１６日まで（３、１０日休み）。一般・学生８００円、高校生以下無料。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ