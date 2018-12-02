TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業

師走の街、１２万球彩る　鹿児島市・みなと大通り公園

(2018/12/02 00:10)
師走の街を幻想的に彩るイルミネーション＝鹿児島市のみなと大通り公園
　鹿児島市のみなと大通り公園で１日、イルミネーションの点灯が始まった。ケヤキ５５本に取り付けた１２万球の発光ダイオード（ＬＥＤ）電球が通りを照らし、師走の街を彩る。来年１月３１日まで。
　点灯前に音楽やパフォーマンスで盛り上がった後、一斉に明かりがつくと、待ち構えた家族連れやカップルから歓声が上がった。
　点灯時間は午後６～１０時。１２月２４、３１日は翌日午前０時１５分まで延長する。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ