師走の街、１２万球彩る　鹿児島市・みなと大通り公園

(2018/12/02 00:10)

師走の街を幻想的に彩るイルミネーション＝鹿児島市のみなと大通り公園

鹿児島市のみなと大通り公園で１日、イルミネーションの点灯が始まった。ケヤキ５５本に取り付けた１２万球の発光ダイオード（ＬＥＤ）電球が通りを照らし、師走の街を彩る。来年１月３１日まで。点灯前に音楽やパフォーマンスで盛り上がった後、一斉に明かりがつくと、待ち構えた家族連れやカップルから歓声が上がった。点灯時間は午後６～１０時。１２月２４、３１日は翌日午前０時１５分まで延長する。