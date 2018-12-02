鹿児島Ｕ 最終戦飾れず
(2018/12/02 16:43)
サッカーＪ３の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は２日、神奈川県の相模原ギオンスタジアムで相模原と最終節を戦い、０－１で敗れた。通算成績は１６勝９分け７敗（勝ち点５７）の２位で今季を終えた。
【鹿児島Ｕ－相模原】前半、鹿児島Ｕ・ＭＦ中原秀がシュートを放つも、相模原ＧＫ・川口に阻まれる＝神奈川県の相模原ギオンスタジアム
前半開始早々からＭＦ牛之濵らがスピードに乗った展開を見せ、２１分にＭＦ中原秀が絶好機を迎えたが決めきれなかった。スコアレスで折り返した後半に、ペナルティーエリア内で反則でＰＫを与えて先制を許してしまう。以降は攻め込んだが、守りを固める相手を崩しきれなかった。
（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）
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