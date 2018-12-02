串間の海水 原料に塩作り 脱サラ職人、盆地で奮闘 宮崎・三股
(2018/12/02 20:03)
海のない都城盆地で塩作りに黙々と励む男がいる。宮崎県三股町の福田赴夫（たけお）さん（３８）。海水を炊いて作った天然塩を販売する「福田屋」を今夏始めた。昨年１１月に運送会社を“脱サラ”し、第二の人生を歩む。飲食イベントや道の駅で試食品を配るなど、知名度アップに奮闘中だ。
釜で海水を炊き、塩を作る福田赴夫さん＝宮崎県三股町
趣味の魚釣りで何度も足を運んだ串間市の海水が原料だ。作業場は妻の実家敷地の一角。海水５００リットルを入れた大型ポリタンクをトラックで運ぶ。
天然塩（８０グラム、税込み４１０円）のほか、満月時の海水で作った商品や土鍋で焼いた塩もある。インターネットのほか、道の駅都城や三股町物産館「よかもんや」などで販売中。福田屋＝090(7390)7504。
（記事全文は３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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