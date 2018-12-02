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串間の海水 原料に塩作り 脱サラ職人、盆地で奮闘　宮崎・三股

(2018/12/02 20:03)
釜で海水を炊き、塩を作る福田赴夫さん＝宮崎県三股町
　海のない都城盆地で塩作りに黙々と励む男がいる。宮崎県三股町の福田赴夫（たけお）さん（３８）。海水を炊いて作った天然塩を販売する「福田屋」を今夏始めた。昨年１１月に運送会社を“脱サラ”し、第二の人生を歩む。飲食イベントや道の駅で試食品を配るなど、知名度アップに奮闘中だ。
　趣味の魚釣りで何度も足を運んだ串間市の海水が原料だ。作業場は妻の実家敷地の一角。海水５００リットルを入れた大型ポリタンクをトラックで運ぶ。
　天然塩（８０グラム、税込み４１０円）のほか、満月時の海水で作った商品や土鍋で焼いた塩もある。インターネットのほか、道の駅都城や三股町物産館「よかもんや」などで販売中。福田屋＝090(7390)7504
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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