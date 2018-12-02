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ランニング桜島　降灰の中、４５２０人溶岩道を疾走

(2018/12/02 22:30)
一斉にスタートする１０キロコースの参加者＝鹿児島市桜島横山町
　明治維新１５０周年記念第３９回ランニング桜島（鹿児島市、南日本新聞社など主催、ＮＴＴ西日本特別協賛）は２日、鹿児島市の桜島溶岩ランニングコースであった。５キロ、１０キロ、ハーフマラソンの３コースに計４５２０人がエントリーし、桜島を駆け抜けた。
　ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」のテーマを聞きながらスタート。降灰もある中で、雄大な景色を楽しみながら汗を流した。
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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