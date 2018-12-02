TOP鹿児島のニュース スポーツ 野球

元巨人の桑田さん投球法伝授　奄美で元プロ野球選手が小中生指導

(2018/12/02 23:45)
少年野球教室で指導する桑田真澄さん＝奄美市名瀬の市民球場
　プロ野球の往年の名選手が小中学生を指導したり、地元チームと対戦したりする「ドリーム・ベースボール」が２日、奄美市名瀬の市民球場であった。村田兆治さんや堀内恒夫さんら２０人が市民と交流した。
　少年野球教室では、元巨人の桑田真澄さんが「ボールにしっかり回転をかけよう」などと投球法を伝授。金久中学校２年の美島永宝（ながとも）さん（１４）は「すごい選手に教えてもらえてうれしい」と喜んだ。
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ