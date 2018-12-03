さよならＱ４００　ＪＡＣが種子島で退役記念フライト

(2018/12/03 13:00)

ボンバルディアＤＨＣ８－Ｑ４００の前で記念撮影する退役ツアー参加者＝中種子町の種子島空港

日本エアコミューター（ＪＡＣ、霧島市）は２日、１１月末で定期運航を終えたボンバルディアＤＨＣ８－Ｑ４００（７４席）を、退役記念のツアーフライトとして鹿児島－種子島間で運航した。全国から参加したファン約４０人は午前１１時すぎ、チャーター機で中種子町の種子島空港に到着。機体を間近で撮影した後、バスに乗り込み、同機がかつて離着陸した旧種子島空港内を巡った。午後４時半、種子島空港を飛び立った。