さよならＱ４００ ＪＡＣが種子島で退役記念フライト
(2018/12/03 13:00)
日本エアコミューター（ＪＡＣ、霧島市）は２日、１１月末で定期運航を終えたボンバルディアＤＨＣ８－Ｑ４００（７４席）を、退役記念のツアーフライトとして鹿児島－種子島間で運航した。
ボンバルディアＤＨＣ８－Ｑ４００の前で記念撮影する退役ツアー参加者＝中種子町の種子島空港
全国から参加したファン約４０人は午前１１時すぎ、チャーター機で中種子町の種子島空港に到着。機体を間近で撮影した後、バスに乗り込み、同機がかつて離着陸した旧種子島空港内を巡った。午後４時半、種子島空港を飛び立った。
（記事全文は３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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