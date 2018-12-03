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さよならＱ４００　ＪＡＣが種子島で退役記念フライト

(2018/12/03 13:00)
ボンバルディアＤＨＣ８－Ｑ４００の前で記念撮影する退役ツアー参加者＝中種子町の種子島空港
　日本エアコミューター（ＪＡＣ、霧島市）は２日、１１月末で定期運航を終えたボンバルディアＤＨＣ８－Ｑ４００（７４席）を、退役記念のツアーフライトとして鹿児島－種子島間で運航した。
　全国から参加したファン約４０人は午前１１時すぎ、チャーター機で中種子町の種子島空港に到着。機体を間近で撮影した後、バスに乗り込み、同機がかつて離着陸した旧種子島空港内を巡った。午後４時半、種子島空港を飛び立った。
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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