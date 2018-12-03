南日本音楽コンクール 鮫島彩音さん（ピアノ部門）にグランプリ
(2018/12/03 06:30)
第６７回南日本音楽コンクール（南日本新聞社主催、鹿児島信用金庫特別協賛、南日本新聞開発センター協賛、霧島国際音楽祭、鹿児島交響楽団協力）のグランプリ選考会・表彰式が２日、鹿児島市民文化ホールであった。グランプリにはピアノ部門の鮫島彩音さん（一般）＝鹿児島市＝が選ばれた。
グランプリを受賞した鮫島彩音さん＝鹿児島市民文化ホール
選考会には優秀賞を受けた１０人が出場。鮫島さんはシューマンの「ピアノソナタ第１番嬰ヘ短調Ｏｐ．１１ 第１．２楽章」を情感豊かに披露した。鮫島さんには、記念のトロフィーと奨学金３０万円が贈られ、来年の鹿児島交響楽団定期演奏会でソリストとして出演する権利も授与された。
（記事全文は３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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