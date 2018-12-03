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たのんど、パトロール！　「西郷どん」俳優が一日所長

(2018/12/03 22:00)
年末・年始特別警戒出発式で指揮する俳優の田上晃吉さん（中央）＝鹿児島市の鹿児島中央署
　ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」で薩摩藩士の中原尚雄を演じる鹿児島市出身の俳優、田上晃吉さんが３日、鹿児島中央署の一日署長に任命され、年末・年始特別警戒隊の出発式を指揮した。
　有馬晋作署長から委嘱状を受け取った田上さんは「愛するさつまで事件、事故を未然に防いでほしい」と訓示。「チェスト、鹿児島。きばれ、中央署。たのんど、パトロール」と大声で気合を入れた。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
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