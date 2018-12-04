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ブラックホール周辺の謎　ガスのドーナツ構造解明　鹿児島大学・和田教授ら

(2018/12/04 13:00)
超巨大ブラックホールを取り巻くガスのイメージ図（鹿児島大、国立天文台提供）
　鹿児島大学大学院の和田桂一教授（５３）や国立天文台ハワイ観測所の泉拓磨特任助教らでつくる研究チームは、「超巨大ブラックホール」を取り巻いているドーナツ状のガスの分布や動きについて、初めて解明した。１０月末に発行された米国天文学会誌に掲載され、１２月３日までに鹿大が発表した。
　従来、ブラックホール周囲を、ガスやちりがドーナツ状に取り巻いていると考えられていたが、なぜそうなるのか不明だった。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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