ブラックホール周辺の謎 ガスのドーナツ構造解明 鹿児島大学・和田教授ら
(2018/12/04 13:00)
鹿児島大学大学院の和田桂一教授（５３）や国立天文台ハワイ観測所の泉拓磨特任助教らでつくる研究チームは、「超巨大ブラックホール」を取り巻いているドーナツ状のガスの分布や動きについて、初めて解明した。１０月末に発行された米国天文学会誌に掲載され、１２月３日までに鹿大が発表した。
超巨大ブラックホールを取り巻くガスのイメージ図（鹿児島大、国立天文台提供）
従来、ブラックホール周囲を、ガスやちりがドーナツ状に取り巻いていると考えられていたが、なぜそうなるのか不明だった。
（記事全文は４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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