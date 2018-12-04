ブラックホール周辺の謎　ガスのドーナツ構造解明　鹿児島大学・和田教授ら

(2018/12/04 13:00)

超巨大ブラックホールを取り巻くガスのイメージ図（鹿児島大、国立天文台提供）

鹿児島大学大学院の和田桂一教授（５３）や国立天文台ハワイ観測所の泉拓磨特任助教らでつくる研究チームは、「超巨大ブラックホール」を取り巻いているドーナツ状のガスの分布や動きについて、初めて解明した。１０月末に発行された米国天文学会誌に掲載され、１２月３日までに鹿大が発表した。従来、ブラックホール周囲を、ガスやちりがドーナツ状に取り巻いていると考えられていたが、なぜそうなるのか不明だった。