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浮きドッグ フェリーと交錯？　桜島港桟橋工事で登場　鹿児島湾

(2018/12/04 22:00)
桜島フェリーの航路近くに姿を現した浮きドック＝鹿児島市与次郎１丁目から
　鹿児島湾の桜島フェリー航路付近に４日、「ケーソン」と呼ばれる巨大ブロックを運ぶ浮きドックが現れ、フェリーとすれ違うような珍しい光景が見られた。
　鹿児島市が桜島港の利便性向上や施設のバリアフリー化に向け、２０１５年度から進めている工事の一環。フェリーが停泊する桟橋（第２、３バース）を既存の約４０メートルから１．５倍超延長するため、長さ１３．８メートル、幅８．６メートル、高さ８メートル、重さ約５００キロのコンクリート製ブロックを海中に２個沈める。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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