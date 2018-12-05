鹿児島市ＣＭが最高賞　地方ＣＭサイト専門家が選定　地域密着が評価

(2018/12/05 22:00)

鹿児島市ＰＲ動画「維新 ｄａｎｃｉｎ’ 鹿児島市」の広報写真

鹿児島市が明治維新１５０年を盛り上げるために作ったＰＲ動画「維新 ｄａｎｃｉｎ’ 鹿児島市」が、民間の「ぐろ～かるＰＲ動画大賞２０１８」を受賞した。アップテンポな音楽と鹿児島実業高校男子新体操部の圧巻のダンスが高い評価を受け、全国１２８作品（ＰＲ動画、ＣＭ部門）から選ばれた。作品は、新体操部員が「西郷隆盛」や「愛犬ツン」に扮（ふん）してコミカルに踊り、特産品や観光地も歌詞に盛り込んだ。フルバージョン（３分）やＣＭ用（１５秒）、メーキングがある。市ホームページなどで１月以降公開され、ユーチューブだけでも１００万回以上再生されている。