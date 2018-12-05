西郷ゆかりの８０点展示 山形屋で１０日まで
(2018/12/05 23:00)
西郷隆盛ゆかりの品々を展示する「西郷どん展」が５日、鹿児島市の山形屋で始まった。肖像画や書など約８０点が並び、研究者による講演会もある。１０日まで（最終日は午後４時終了）。入場無料。
西郷隆盛関連の展示に見入る来場者＝鹿児島市の山形屋
期間中は６日、鹿児島大学の丹羽謙治教授▽７日、尚古集成館の松尾千歳館長▽８日、西郷南洲顕彰館の徳永和喜館長▽９日、西郷隆盛公奉賛会の西郷隆文理事長らの講演がある。
（記事全文は６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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