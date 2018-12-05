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西郷ゆかりの８０点展示　山形屋で１０日まで

(2018/12/05 23:00)
西郷隆盛関連の展示に見入る来場者＝鹿児島市の山形屋
　西郷隆盛ゆかりの品々を展示する「西郷どん展」が５日、鹿児島市の山形屋で始まった。肖像画や書など約８０点が並び、研究者による講演会もある。１０日まで（最終日は午後４時終了）。入場無料。
　期間中は６日、鹿児島大学の丹羽謙治教授▽７日、尚古集成館の松尾千歳館長▽８日、西郷南洲顕彰館の徳永和喜館長▽９日、西郷隆盛公奉賛会の西郷隆文理事長らの講演がある。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
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