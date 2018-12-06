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宮崎県知事選、現新２氏が立候補

(2018/12/06 17:01)
南日本新聞ニュース
　任期満了に伴う宮崎県知事選挙が６日告示され、いずれも無所属で、共産党県委員長の新人松本隆氏（５７）＝共産推薦＝と、３期目を目指す現職河野俊嗣氏（５４）＝自民、立民、国民、公明、希望、社民推薦＝が立候補した。河野氏の県政運営に対する評価が主な争点で、投開票は２３日。
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