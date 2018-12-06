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「そば切り踊り」解説板設置　地域の伝統、後世に伝えたい　曽於・野町民芸保存会

(2018/12/06 20:00)
「野町そば切り踊り」の解説板の前に立つ民芸保存会のメンバーら＝曽於市大隅町恒吉
　そば打ちの段取りから仕上げまでを滑稽なしぐさで見せ、笑いを誘う曽於市無形民俗文化財「野町そば切り踊り」の解説板が、踊りを伝承する同市大隅町恒吉の野町地区に立った。高齢化で踊り手確保が難しい中、野町民芸保存会（西京子会長）が設置を呼び掛け、住民らが費用を出し合った。「地域の伝統を後世に」の思いを込めた。
　野町そば切り踊りは、１０～１２人が三味線と太鼓の伴奏に乗せ、「アコリャー、アコリャー」の合いの手や歌を入れながら踊る。戦国末期、庄内の乱で恒吉城が落ちた際、敵兵にそばを振る舞って命ごいしたのが起源という説や、西南戦争の際に踊ったという言い伝えもある。
曽於市民俗芸能祭りで披露された「野町そば切り踊り」。滑稽な踊りでそば作りの過程を表現する＝曽於市末吉総合センター
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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