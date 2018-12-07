鹿児島市で九州高校文化祭 美術など８部門で成果披露
(2018/12/07 22:55)
第２回全九州高校総合文化祭鹿児島大会（九州高校文化連盟、鹿児島県高校文化連盟主催）の総合開会式が７日、鹿児島市の宝山ホールであった。九州・沖縄８県の代表ら１５００人が集結。９日まで同市各地で、美術や放送など８部門で日頃の成果を披露する。吹奏楽は来年２月開催する。
開会式で書道パフォーマンスを披露する鶴丸高校書道部＝鹿児島市の宝山ホール
式は鶴丸高書道部と鹿児島中央高音楽部の共演で幕開け。ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」の楽曲演奏に合わせた書道パフォーマンスで、大会テーマ「文化、どっかーん！」が書き上げられると、観客から歓声が上がった。神村学園吹奏楽部や鹿児島女子高箏曲部の演奏、松陽高演劇部の演技なども会場を沸かせた。
（記事全文は８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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