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２０００人、迫力の取り組み満喫　吹上で大相撲冬巡業

(2018/12/12 06:30)
横綱白鵬の土俵入りに見入る観客＝日置市の吹上浜公園体育館
　大相撲冬巡業吹上場所は１１日、日置市の吹上浜公園体育館であった。約２０００人の観客が横綱白鵬や、九州場所で優勝した小結貴景勝らの取組を満喫した。吹上での開催は２４年ぶり。
　１２日は鹿児島市の鹿児島アリーナで鹿児島場所がある。事務局＝099(230)0065
（記事全文は１２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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