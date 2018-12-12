２０００人、迫力の取り組み満喫 吹上で大相撲冬巡業
(2018/12/12 06:30)
大相撲冬巡業吹上場所は１１日、日置市の吹上浜公園体育館であった。約２０００人の観客が横綱白鵬や、九州場所で優勝した小結貴景勝らの取組を満喫した。吹上での開催は２４年ぶり。
横綱白鵬の土俵入りに見入る観客＝日置市の吹上浜公園体育館
１２日は鹿児島市の鹿児島アリーナで鹿児島場所がある。事務局＝099(230)0065。
（記事全文は１２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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