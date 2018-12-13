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羽生竜王負け、１００期達成持ち越し

(2018/12/13 12:56)
南日本新聞ニュース
　将棋の第３１期竜王戦７番勝負の第６局は１３日、指宿市の指宿白水館で指され、挑戦者の広瀬章人八段が羽生善治竜王を破った。対戦成績を３勝３敗とし、決着を最終第７局に持ち込んだ。羽生竜王のタイトル通算１００期獲得は、次戦以降に持ち越された。
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