第７３回南日本美術展表彰式、赤崎さんに最高賞　鹿児島市

(2018/12/14 23:30)

南日本新聞社賞の表彰を受ける赤崎扶佐恭さん＝鹿児島市の南日本新聞会館

第７３回南日本美術展（南日本新聞社主催、浜田酒造グループ特別協賛）の表彰式が１４日、鹿児島市の南日本新聞会館であった。最高賞の南日本新聞社賞に輝いた南九州市の赤崎扶佐恭さん（６４）ら２６人をたたえた。南日本新聞社の佐潟隆一社長らが赤崎さんをはじめ、ＪＡＬ賞の安川弘造さん（４２）＝福岡市、欧州留学する吉井賞に選ばれた繁昌絵美さん（３０）＝鹿屋市＝らに賞状や記念の盾を手渡した。同展は１６日まで、鹿児島市の黎明館、市立美術館。一般・学生８００円、高校生以下無料。