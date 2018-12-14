TOP鹿児島のニュース くらし・文化 文化

第７３回南日本美術展表彰式、赤崎さんに最高賞　鹿児島市

(2018/12/14 23:30)
南日本新聞社賞の表彰を受ける赤崎扶佐恭さん＝鹿児島市の南日本新聞会館
　第７３回南日本美術展（南日本新聞社主催、浜田酒造グループ特別協賛）の表彰式が１４日、鹿児島市の南日本新聞会館であった。最高賞の南日本新聞社賞に輝いた南九州市の赤崎扶佐恭さん（６４）ら２６人をたたえた。
　南日本新聞社の佐潟隆一社長らが赤崎さんをはじめ、ＪＡＬ賞の安川弘造さん（４２）＝福岡市、欧州留学する吉井賞に選ばれた繁昌絵美さん（３０）＝鹿屋市＝らに賞状や記念の盾を手渡した。
　同展は１６日まで、鹿児島市の黎明館、市立美術館。一般・学生８００円、高校生以下無料。
（記事全文は１５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ