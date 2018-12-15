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鹿児島県茶市場 ３年ぶり荒茶平均キロ単価１０００円割れ

(2018/12/15 06:30)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県茶市場（鹿児島市）の２０１８年産荒茶取引の年間平均単価は１キロ当たり９３３円だったことが、ＪＡ県経済連茶事業部のまとめで分かった。春の気温が高く新茶の出回りが早まったことで価格が伸び悩み、前年の１０９７円から１６４円安となった。１０００円を下回るのは３年ぶり。
　市場取扱量は、ペットボトルやほうじ茶用の秋冬番茶の需要も高かったことから、前年比５５０トン増の１万４９１５トンだった。ただ、取引総額は１８億４０００万円減の約１３９億２０００万円となった。取引は１１月１２日で終了した。
（記事全文は１５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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