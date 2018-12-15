鹿児島県茶市場 ３年ぶり荒茶平均キロ単価１０００円割れ

(2018/12/15 06:30)

鹿児島県茶市場（鹿児島市）の２０１８年産荒茶取引の年間平均単価は１キロ当たり９３３円だったことが、ＪＡ県経済連茶事業部のまとめで分かった。春の気温が高く新茶の出回りが早まったことで価格が伸び悩み、前年の１０９７円から１６４円安となった。１０００円を下回るのは３年ぶり。市場取扱量は、ペットボトルやほうじ茶用の秋冬番茶の需要も高かったことから、前年比５５０トン増の１万４９１５トンだった。ただ、取引総額は１８億４０００万円減の約１３９億２０００万円となった。取引は１１月１２日で終了した。