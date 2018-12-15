鹿屋「風の舞」が改善計画　鹿児島県「不十分」と修正要求へ

(2018/12/15 13:00)

住宅型有料老人ホーム「風の舞」（鹿屋市野里町）で介護職員が全員退職した後、７人が相次いで死亡した問題で、老人福祉法に基づく業務改善命令を受けた一般社団法人波之上会が１４日、鹿児島県に業務改善計画書を提出した。しかし、県は「届け出と異なる職員体制が改められておらず、計画は不十分」として、１７日にも現地確認を行い、再提出を求めるとしている。県は７日に出した業務改善命令で、ホーム側が県に届け出た重要事項説明書で８人と定めた介護職員が３～４人足りていない実態や、夜間の職員配置が２人とあるが実際は１人しかいない状態を指摘し、届け出に即した運営体制の早期確保を求めていた。