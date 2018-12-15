ユナイテッド新監督に金鍾成氏

(2018/12/15 14:11)

来季Ｊ２への昇格を決めているサッカーＪ３の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は１５日、新監督に今季Ｊ３琉球を指揮した金鍾成（キムジョンソン）氏（５４）が就任すると発表した。金氏は東京都出身で、現役時代はＪ１磐田などでプレー。１５年に琉球のジュニアユース監督を経て、１６年からトップチーム監督に就任。今季は２０勝６分け６敗の勝ち点６６で優勝、琉球をＪ２昇格に導いた。