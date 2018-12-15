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真冬の夜空に願いを　ふたご座流星群

(2018/12/15 22:00)
市街地の上空に長く光跡を残すふたご座流星群の流星＝鹿児島市下伊敷３丁目
　三大流星群の一つふたご座流星群が、１４日夜から１５日明け方にかけ、鹿児島県内各地でも観測された。東方を中心に、あちこちの方角に流れ星が現れ、真冬の夜空を彩った。
　鹿屋市輝北の輝北天球館にも、続々と来場者が詰めかけ、空がきらりと筋状に光るたびに歓声が上がった。同館の有馬明菜さん（３６）は「よく晴れて星空自体がきれいだった。非常に楽しめたのでは」と話していた。
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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