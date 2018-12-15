真冬の夜空に願いを ふたご座流星群
(2018/12/15 22:00)
三大流星群の一つふたご座流星群が、１４日夜から１５日明け方にかけ、鹿児島県内各地でも観測された。東方を中心に、あちこちの方角に流れ星が現れ、真冬の夜空を彩った。
市街地の上空に長く光跡を残すふたご座流星群の流星＝鹿児島市下伊敷３丁目
鹿屋市輝北の輝北天球館にも、続々と来場者が詰めかけ、空がきらりと筋状に光るたびに歓声が上がった。同館の有馬明菜さん（３６）は「よく晴れて星空自体がきれいだった。非常に楽しめたのでは」と話していた。
（記事全文は１６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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