真冬の夜空に願いを　ふたご座流星群

(2018/12/15 22:00)

市街地の上空に長く光跡を残すふたご座流星群の流星＝鹿児島市下伊敷３丁目

三大流星群の一つふたご座流星群が、１４日夜から１５日明け方にかけ、鹿児島県内各地でも観測された。東方を中心に、あちこちの方角に流れ星が現れ、真冬の夜空を彩った。鹿屋市輝北の輝北天球館にも、続々と来場者が詰めかけ、空がきらりと筋状に光るたびに歓声が上がった。同館の有馬明菜さん（３６）は「よく晴れて星空自体がきれいだった。非常に楽しめたのでは」と話していた。