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鹿児島ユナイテッドＦＣ 新監督に金氏　Ｊ３琉球を優勝に導く

(2018/12/15 23:00)
金鍾成監督
　来季Ｊ２への昇格を決めているサッカーＪ３の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は１５日、新監督に今季Ｊ３琉球を指揮した金鍾成（キム・ジョンソン）氏（５４）が就任すると発表した。契約期間は２０１９年２月１日から２１年１月３１日まで２年間。
　金氏は東京都出身で、現役時代はＦＷとしてＪ１磐田などでプレー。１５年に琉球のジュニアユース監督を経て、１６年からトップチーム監督に就任。今季は２０勝６分け６敗の勝ち点６６でＪ３リーグ優勝、琉球をＪ２昇格に導いた。
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

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