「平成」も最後　年賀状受け付け開始

(2018/12/16 13:00)

特製ポストに年賀状を投函する市民ら＝鹿児島市の鹿児島中央郵便局

「平成」の元号が印刷された最後の年賀状の受け付けが１５日始まった。鹿児島市の鹿児島中央郵便局では、はがきの束を手にした人たちが木製の特設ポストに次々投函（とうかん）した。２５日までに出せば元日に届く。受け付け開始の午前９時前には、２０人以上が列をつくった。大石喜久蔵局長が「送る相手に思いをはせ、平成３０年間の思い出を記して」とあいさつ。近くのさみどり幼稚園の年長児４１人が歌を披露し、受け付けを宣言した。