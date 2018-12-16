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「平成」も最後　年賀状受け付け開始

(2018/12/16 13:00)
特製ポストに年賀状を投函する市民ら＝鹿児島市の鹿児島中央郵便局
　「平成」の元号が印刷された最後の年賀状の受け付けが１５日始まった。鹿児島市の鹿児島中央郵便局では、はがきの束を手にした人たちが木製の特設ポストに次々投函（とうかん）した。２５日までに出せば元日に届く。
　受け付け開始の午前９時前には、２０人以上が列をつくった。大石喜久蔵局長が「送る相手に思いをはせ、平成３０年間の思い出を記して」とあいさつ。近くのさみどり幼稚園の年長児４１人が歌を披露し、受け付けを宣言した。
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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