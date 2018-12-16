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夢あふれる400点　ボローニャ絵本原画展開幕　鹿児島市・長島美術館

(2018/12/16 06:30)
個性的な絵本原画を鑑賞する来場者＝鹿児島市の長島美術館
　世界最大規模の絵本原画コンクールの入選作が並ぶ「２０１８イタリア・ボローニャ国際絵本原画展」（長島美術館、南日本新聞社など主催）が１５日、鹿児島市の同館で始まった。鹿児島での開催は１０回目の今回が最後。来場者は夢あふれる絵本の世界に浸った。来年１月２０日まで。
　会期中無休（元日は午前１１時開館、１月１２、１９日は午後７時まで）。一般９００円、高大生６００円、小中生３００円。日曜日は午後２時からガイドツアーがある。
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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