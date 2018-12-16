夢あふれる400点　ボローニャ絵本原画展開幕　鹿児島市・長島美術館

(2018/12/16 06:30)

個性的な絵本原画を鑑賞する来場者＝鹿児島市の長島美術館

世界最大規模の絵本原画コンクールの入選作が並ぶ「２０１８イタリア・ボローニャ国際絵本原画展」（長島美術館、南日本新聞社など主催）が１５日、鹿児島市の同館で始まった。鹿児島での開催は１０回目の今回が最後。来場者は夢あふれる絵本の世界に浸った。来年１月２０日まで。会期中無休（元日は午前１１時開館、１月１２、１９日は午後７時まで）。一般９００円、高大生６００円、小中生３００円。日曜日は午後２時からガイドツアーがある。