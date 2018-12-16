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阿久根市長選が告示

(2018/12/16 12:07)
南日本新聞ニュース
　任期満了に伴う阿久根市長選挙が１６日告示された。正午現在、３期目を目指す現職の西平良将氏（４５）と、市議で元職の竹原信一氏（５９）が立候補を届け出た。いずれも無所属。
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