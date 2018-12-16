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西平、竹原氏の一騎打ち

阿久根市長選
(2018/12/16 17:11)
南日本新聞ニュース
　任期満了に伴う阿久根市長選挙は１６日告示され、いずれも無所属で、３期目を目指す現職西平良将氏（４５）と、前市議の元職竹原信一氏（５９）が立候補した。投開票は２３日。
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