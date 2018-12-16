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親子で巨大草履奉納　大浦・大木場で山神祭り

(2018/12/16 22:00)
巨大な草履を奉納する親子＝１６日午後、南さつま市大浦町（木下瑛司撮影）
　南さつま市大浦町大木場地区の大山●（おおやまづみ）神社で１６日、地域の守り神の巨大な草履を奉納する「山神（やまんかん）祭り」があった。片足で重さ３０キロ、直径２メートルの丸い大草履を、地元の親子が力を振り絞り運んだ。
　市職員の南吉文さん（４７）と長男で鹿児島水産高校１年の武吾（だいご）さんが、鳥居手前から拝殿までの３５メートルを、「頑張れー」「ヨイショ」の声援に押され進んだ。
　※●は祇の偏がネ
（記事全文は17日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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