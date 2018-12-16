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「西郷どん」フィナーレに鈴木さん　鹿児島市

(2018/12/16 23:00)
最終回上映後、詰めかけたファンと記念写真に納まる鈴木亮平さん（中央）ら＝１６日午後７時半ごろ、鹿児島市民文化ホール
　ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」の最終回パブリックビューイングが１６日夜、鹿児島市民文化ホールであった。主演の鈴木亮平さんが「感無量。あいがとさげもした」と鹿児島弁であいさつすると、会場はファンら約２０００人の拍手に包まれた。
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