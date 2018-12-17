年の瀬告げる歓喜の歌「県民第九」　鹿児島市で演奏会

(2018/12/17 06:30)

歓喜の歌を力強く響かせる２０１８かごしま県民第九演奏会＝１６日、鹿児島市の宝山ホール

鹿児島に年の瀬を告げる「２０１８かごしま県民第九演奏会」が１６日、鹿児島市の宝山ホールであった。公募で集まった１６～９１歳の３１６人の合唱団など総勢約４００人が、友愛のメッセージを力強く響かせた。３４回目の今回は、指揮に札幌交響楽団の垣内悠希さんを初めて迎えた。鹿児島交響楽団を中心としたオーケストラによるベートーベンの「プロメテウスの創造物」序曲で明るく幕開け。「交響曲第９番」では、平田由希さん（ソプラノ）ら鹿児島市出身ソリスト４人と合唱団が歓喜の歌を高らかに披露、約１４００人を魅了した。