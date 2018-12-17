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年の瀬告げる歓喜の歌「県民第九」　鹿児島市で演奏会

(2018/12/17 06:30)
歓喜の歌を力強く響かせる２０１８かごしま県民第九演奏会＝１６日、鹿児島市の宝山ホール
　鹿児島に年の瀬を告げる「２０１８かごしま県民第九演奏会」が１６日、鹿児島市の宝山ホールであった。公募で集まった１６～９１歳の３１６人の合唱団など総勢約４００人が、友愛のメッセージを力強く響かせた。
　３４回目の今回は、指揮に札幌交響楽団の垣内悠希さんを初めて迎えた。鹿児島交響楽団を中心としたオーケストラによるベートーベンの「プロメテウスの創造物」序曲で明るく幕開け。「交響曲第９番」では、平田由希さん（ソプラノ）ら鹿児島市出身ソリスト４人と合唱団が歓喜の歌を高らかに披露、約１４００人を魅了した。
（記事全文は17日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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