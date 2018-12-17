国際交流センター２０年２月末完成へ 鹿児島市で起工式
(2018/12/17 13:00)
外国人留学生らの宿泊や交流の場として旧鹿児島市立病院立体駐車場跡に整備される国際交流センター（仮称）の安全祈願祭・起工式が１６日、同市加治屋町の建設予定地であった。県や市の建設協議会メンバー、工事関係者ら約５０人が参加し、工事の安全を祈った。
国際交流センターの安全祈願祭で刈り初めをする三反園訓鹿児島県知事（手前）ら＝１６日、鹿児島市加治屋町
センターは同市出身の稲盛和夫・京セラ名誉会長が県と市に寄付した計２０億円を原資とし、２０２０年２月末に完成予定。８階建て６６室、延べ床面積３４００平方メートルで、宿泊施設と、県民も利用できる交流施設を備える。
（記事全文は17日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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