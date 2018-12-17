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菓子屋で演奏会　プロ・アマ出演２５０回超　国分「霧や櫻や」

(2018/12/17 20:00)
お茶や菓子を味わいながら演奏を楽しむ客たち＝霧島市国分野口西の「霧や櫻や」
　コンサート会場はお菓子屋さん－。霧島市国分の「霧や櫻や」の２階に週末、音楽を楽しむ人たちが集まる。火災で延焼被害に遭い、店を再建した３年前、「誰もが憩える場をつくろう」と設けられた開放スペースでの演奏会が２５０回を超えた。出演者には無料で貸し出し、客の入場料も取らない気軽な空間として親しまれている。
　コンサート開催日は、店のフェイスブックで発信している。
（記事全文は１８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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