菓子屋で演奏会 プロ・アマ出演２５０回超 国分「霧や櫻や」
(2018/12/17 20:00)
コンサート会場はお菓子屋さん－。霧島市国分の「霧や櫻や」の２階に週末、音楽を楽しむ人たちが集まる。火災で延焼被害に遭い、店を再建した３年前、「誰もが憩える場をつくろう」と設けられた開放スペースでの演奏会が２５０回を超えた。出演者には無料で貸し出し、客の入場料も取らない気軽な空間として親しまれている。
お茶や菓子を味わいながら演奏を楽しむ客たち＝霧島市国分野口西の「霧や櫻や」
コンサート開催日は、店のフェイスブックで発信している。
（記事全文は１８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 菓子屋で演奏会 プロ・アマ出演２５０回超 国分「霧や櫻や」 (12/17 20:00)
- 国際交流センター２０年２月末完成へ 鹿児島市で起工式 (12/17 13:00)
- 年の瀬告げる歓喜の歌「県民第九」 鹿児島市で演奏会 (12/17 06:30)
- 「西郷どん」フィナーレに鈴木さん 鹿児島市 (12/16 23:00)
- 親子で巨大草履奉納 大浦・大木場で山神祭り (12/16 22:00)
- 美山窯元の魅力取材し発表 伊集院小４年生 (12/16 20:55)
- 西平、竹原氏の一騎打ち (12/16 17:11)
- 「平成」も最後 年賀状受け付け開始 (12/16 13:00)
- 阿久根市長選が告示 (12/16 12:07)
- 夢あふれる400点 ボローニャ絵本原画展開幕 鹿児島市・長島美術館 (12/16 06:30)
- 鹿児島ユナイテッドＦＣ 新監督に金氏 Ｊ３琉球を優勝に導く (12/15 23:00)
- 真冬の夜空に願いを ふたご座流星群 (12/15 22:00)
- ツルガイド博士準備万端 小中学生６９人が案内 出水 (12/15 20:00)
- ユナイテッド新監督に金鍾成氏 (12/15 14:11)
- 鹿屋「風の舞」が改善計画 鹿児島県「不十分」と修正要求へ (12/15 13:00)
- 鹿児島県茶市場 ３年ぶり荒茶平均キロ単価１０００円割れ (12/15 06:30)
- 年末年始贈答用 ヒオウギガイ出荷ピーク 長島町 (12/14 23:55)
- 第７３回南日本美術展表彰式、赤崎さんに最高賞 鹿児島市 (12/14 23:30)
- 桜島産つばき油いかが 黒神小中生の７人収穫、鹿児島市で街頭販売 (12/14 21:50)
- 垂水小創立１５０周年 児童３９７人、人文字の校章ドローンで撮影 (12/14 13:00)
- 鮮やかな印染めに挑戦 串木野小６年生、卒業記念の学級旗製作 (12/14 06:30)
- イプシロン １月１７日打ち上げ 搭載衛星、報道陣に公開 内之浦 (12/13 23:50)
- 加世田小４年生、住民と協力 旧津貫小農園のキンカン収穫 (12/13 22:00)
- 朗読の魅力 ラジオで発信 姶良のコミュニティーＦＭ、毎月公開生放送 (12/13 20:20)
- 竜王戦第６局始まる 指宿・白水館 (12/13 13:00)
- 羽生竜王負け、１００期達成持ち越し (12/13 12:56)
- ダイヤモンド桜島 雲間に輝く 福山・中茶屋公園 (12/13 06:30)
- 拉致解決訴え 日置署などチラシ配布 (12/12 23:00)
- 認知症へ理解訴え10年 公演160回超 霧島市の「たけちゃん一座」 (12/12 22:00)
- 踊るカンパチロウに強力援軍 破れないスーツ贈呈 東京の業者 (12/12 20:00)