女性農業者の親睦団体発足　交流通しリーダー育成　曽於、20～30代の12人

(2018/12/17 22:00)

設立総会後の交流会であいさつする橋口まゆさん（右端）＝曽於市財部のたからべ森の学校

曽於市内で農業を営む若手女性の親睦団体「Ｓｏｏ Ｗｏｍａｎ Ｆａｒｍｅｒｓ」が発足した。２０～３０代の１２人が設立メンバーとなり、会長に茶農家の橋口まゆさん（３８）＝財部＝を選んだ。年数回の交流会で情報交換しながら、女性リーダーの育成を図る。市農林振興課によると、市内には女性農業者が集う場所が少なく、家事や育児にも追われて孤立しがちな状況にある。そこで橋口さんらが中心となって親睦団体の組織化を企画。５回の検討会のほか、プレ交流会も３回開いて準備を重ねてきた。