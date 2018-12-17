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女性農業者の親睦団体発足　交流通しリーダー育成　曽於、20～30代の12人

(2018/12/17 22:00)
設立総会後の交流会であいさつする橋口まゆさん（右端）＝曽於市財部のたからべ森の学校
　曽於市内で農業を営む若手女性の親睦団体「Ｓｏｏ　Ｗｏｍａｎ　Ｆａｒｍｅｒｓ」が発足した。２０～３０代の１２人が設立メンバーとなり、会長に茶農家の橋口まゆさん（３８）＝財部＝を選んだ。年数回の交流会で情報交換しながら、女性リーダーの育成を図る。
　市農林振興課によると、市内には女性農業者が集う場所が少なく、家事や育児にも追われて孤立しがちな状況にある。そこで橋口さんらが中心となって親睦団体の組織化を企画。５回の検討会のほか、プレ交流会も３回開いて準備を重ねてきた。
（記事全文は１８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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