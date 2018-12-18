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仙巌園へ複製寄贈　篤姫持参「薩州桜島真景図」　鹿児島市

(2018/12/18 06:30)
磯から見た桜島などが描かれた「薩州桜島真景図」の複製
　富士ゼロックス鹿児島（鹿児島市）は１７日、天璋院篤姫が徳川家へのこし入れ（１８５６年）の際に持参した掛け軸「薩州桜島真景図」の複製を、同市の仙巌園に寄贈した。同園は、天璋院の誕生日にあたる１９日から御殿で公開する。来年４月末まで。
　真景図は縦約１２０センチ、横約４０センチで薩摩藩御用絵師・柳田龍雪の作。天璋院の実家・今和泉島津家の磯別邸から、桜島を眺めた景色が色鮮やかに描かれている。磯に咲き誇る桜や鹿児島湾内に浮かぶ波止場、遠くに見える開聞岳など約１６０年前の光景がよみがえる。
（記事全文は１８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
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