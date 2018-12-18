仙巌園へ複製寄贈　篤姫持参「薩州桜島真景図」　鹿児島市

(2018/12/18 06:30)

磯から見た桜島などが描かれた「薩州桜島真景図」の複製

富士ゼロックス鹿児島（鹿児島市）は１７日、天璋院篤姫が徳川家へのこし入れ（１８５６年）の際に持参した掛け軸「薩州桜島真景図」の複製を、同市の仙巌園に寄贈した。同園は、天璋院の誕生日にあたる１９日から御殿で公開する。来年４月末まで。真景図は縦約１２０センチ、横約４０センチで薩摩藩御用絵師・柳田龍雪の作。天璋院の実家・今和泉島津家の磯別邸から、桜島を眺めた景色が色鮮やかに描かれている。磯に咲き誇る桜や鹿児島湾内に浮かぶ波止場、遠くに見える開聞岳など約１６０年前の光景がよみがえる。