新日本科学が内閣総理大臣賞 女性が輝く先進企業表彰 鹿児島県内初
(2018/12/18 13:00)
内閣府は１７日、女性の活躍推進への取り組みに顕著な功績がある企業に贈る「女性が輝く先進企業表彰」を発表し、最高賞の内閣総理大臣賞に、新日本科学（鹿児島市）が選ばれた。鹿児島県内の企業が受賞するのは初めて。
安倍首相（中央）から「女性が輝く先進企業」の内閣総理大臣表彰を受ける新日本科学の永田良一社長＝首相官邸
同社は、医療品開発の受託研究などを行う企業。女性活躍推進を目指した「働くなでしこ委員会」を発足し、保育料補助制度や半日有給休暇制度などを導入している。２０２１年までに女性管理職比率２８％以上を目標に掲げたり、乳がんなど婦人科系がん検診を定期検診に導入したりしたことなどが評価された。
（記事全文は１８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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