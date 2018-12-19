妙見温泉の効果を検証 科学的根拠で誘客狙う 21日までモニターツアー

(2018/12/19 06:30)

天降川沿いに温泉宿などが立ち並ぶ妙見温泉＝霧島市

採血を受けるモニターツアー参加者＝霧島市の妙見ホテル

霧島市の妙見温泉で１７日、湯治入浴効果を検証するモニターツアーが始まった。募集に応じた県内外の３０～７０代男女２０人が、２１日まで４泊５日の間、ほぼ同じ条件で生活を送り、採血や各種測定検査を受ける。妙見温泉振興会（只野公康会長）は、効果を裏付ける科学的根拠を示し、誘客につなげたい考えだ。同市隼人と牧園の天降川沿いに約１０カ所の温泉宿が立ち並ぶ妙見温泉。環境大臣が温泉法に基づいて指定する国民保養温泉地の「隼人・新川渓谷温泉郷」の中にある。牧園町郷土誌には、１８８０（明治１３）年以前に発見されたとの記述が見える。