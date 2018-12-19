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妙見温泉の効果を検証 科学的根拠で誘客狙う 21日までモニターツアー

(2018/12/19 06:30)
天降川沿いに温泉宿などが立ち並ぶ妙見温泉＝霧島市
　霧島市の妙見温泉で１７日、湯治入浴効果を検証するモニターツアーが始まった。募集に応じた県内外の３０～７０代男女２０人が、２１日まで４泊５日の間、ほぼ同じ条件で生活を送り、採血や各種測定検査を受ける。妙見温泉振興会（只野公康会長）は、効果を裏付ける科学的根拠を示し、誘客につなげたい考えだ。
　同市隼人と牧園の天降川沿いに約１０カ所の温泉宿が立ち並ぶ妙見温泉。環境大臣が温泉法に基づいて指定する国民保養温泉地の「隼人・新川渓谷温泉郷」の中にある。牧園町郷土誌には、１８８０（明治１３）年以前に発見されたとの記述が見える。
採血を受けるモニターツアー参加者＝霧島市の妙見ホテル
（記事全文は１９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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