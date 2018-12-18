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「学んだ成果全て盛り込む」　吉村英彦さん滞欧展始まる　鹿児島市立美術館

(2018/12/18 22:45)
パリや近郊のグレーを描いた作品が並ぶ吉村英彦さんの滞欧作品展＝鹿児島市立美術館
　南日本美術展で第２１回吉井賞に輝き、１年間欧州留学した吉村英彦さん（５３）＝奄美市小宿中学校教諭＝の滞欧作品展「点・転・展」（県海外派遣美術留学生後援会、南日本新聞社主催）が１８日、鹿児島市立美術館で始まった。パリの街を鮮やかな色彩で描いた約２００点が並ぶ。２３日まで。無料。
　吉村さんは２０１７年４月～１８年３月、パリを拠点に美術学校グランド・ショミエールに通ったり、近郊のグレー・シュル・ロワン市で制作したりした。
（記事全文は１９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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