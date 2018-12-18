「亥」絵馬 お色直し ゆかりの牧園・和気神社
(2018/12/18 23:15)
イノシシゆかりの和気神社（霧島市牧園）で、来年のえと、イノシシをあしらった畳約５０畳分の特大絵馬が全面カラーになり、１８日奉納された。祭神の和気清麻呂を見守る姿が力強く描かれ、参拝客を出迎える。
新年を待つ畳約５０畳分の特大絵馬＝霧島市牧園町窪田の和気神社
イノシシは、大隅国に流された奈良時代の廷臣・清麻呂を守護した神の使いとしてあがめられている。境内には狛（こま）犬の代わりに狛猪（い）が鎮座し、白イノシシ「和気ちゃん」もいる。
（記事全文は１９日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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