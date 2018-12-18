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「亥」絵馬 お色直し　ゆかりの牧園・和気神社

(2018/12/18 23:15)
新年を待つ畳約５０畳分の特大絵馬＝霧島市牧園町窪田の和気神社
　イノシシゆかりの和気神社（霧島市牧園）で、来年のえと、イノシシをあしらった畳約５０畳分の特大絵馬が全面カラーになり、１８日奉納された。祭神の和気清麻呂を見守る姿が力強く描かれ、参拝客を出迎える。
　イノシシは、大隅国に流された奈良時代の廷臣・清麻呂を守護した神の使いとしてあがめられている。境内には狛（こま）犬の代わりに狛猪（い）が鎮座し、白イノシシ「和気ちゃん」もいる。
（記事全文は１９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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