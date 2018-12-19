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16ミリ映画の魅力知って　12月21日に上映会　薩摩川内市中央図書館

(2018/12/19 20:00)
１６ミリフィルムや映写機の維持管理に努める染川秀夫さん＝薩摩川内市立中央図書館
　今では珍しくなった１６ミリ映画の上映会が２１日、薩摩川内市中央図書館で開かれる。館は約３００本のフィルムを保管しており、担当者は「今後映写する機会を増やしたい。独特の魅力を楽しんで」と話す。
　２１日は午後２時から「吉四六（きっちょむ）どん」「生きてます　１５才」などアニメやドラマの短編４本を上映する。無料。同図書館＝0996(22)3542
（記事全文は２０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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