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健康医学、泊まって学ぶ　夫婦ら効果実感　南さつま

(2018/12/19 22:00)
ゆっくりストレッチをする参加者＝南さつま市の笠沙恵比寿
　観光地に泊まり、健康医学を学んで体験する教室が１７、１８の両日、南さつま市の笠沙恵比寿であった。市内外６０～７０代の１２人が熱心に取り組んだ。
　笠沙恵比寿と健康医学を推進するツルーバランス（鹿児島市）が開いた。参加者は１０月に医学や精神学に関する講座を受講。食生活や筋力トレーニングの結果を記録する「健康日記」を付けてきた。
（記事全文は２０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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