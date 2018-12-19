健康医学、泊まって学ぶ　夫婦ら効果実感　南さつま

(2018/12/19 22:00)

ゆっくりストレッチをする参加者＝南さつま市の笠沙恵比寿

観光地に泊まり、健康医学を学んで体験する教室が１７、１８の両日、南さつま市の笠沙恵比寿であった。市内外６０～７０代の１２人が熱心に取り組んだ。笠沙恵比寿と健康医学を推進するツルーバランス（鹿児島市）が開いた。参加者は１０月に医学や精神学に関する講座を受講。食生活や筋力トレーニングの結果を記録する「健康日記」を付けてきた。