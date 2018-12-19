修復陶器５０点を展示　カムィヤキでシンポ　伊仙

(2018/12/19 23:00)

修復したカムィヤキについて説明を受ける来場者＝伊仙町のほーらい館

伊仙町の国指定史跡・徳之島カムィヤキ陶器窯跡に関するシンポジウムが１６日、同町のほーらい館であった。町民に理解を深めてもらおうと、会場には修復されたカムィヤキのつぼ、かめ、茶わんなど約５０点が展示され、地元の土を使った焼き物作り体験もあった。薄い青みを帯びたカムィヤキは平安後期から鎌倉時代（１１～１４世紀）に、南九州から沖縄にかけて普及した焼き物。徳之島と本土、沖縄との文化的交流の可能性を示すとされる。窯跡は唯一、伊仙町だけに見つかっており、２００７年に国指定史跡となった。