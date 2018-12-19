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修復陶器５０点を展示　カムィヤキでシンポ　伊仙

(2018/12/19 23:00)
修復したカムィヤキについて説明を受ける来場者＝伊仙町のほーらい館
　伊仙町の国指定史跡・徳之島カムィヤキ陶器窯跡に関するシンポジウムが１６日、同町のほーらい館であった。町民に理解を深めてもらおうと、会場には修復されたカムィヤキのつぼ、かめ、茶わんなど約５０点が展示され、地元の土を使った焼き物作り体験もあった。
　薄い青みを帯びたカムィヤキは平安後期から鎌倉時代（１１～１４世紀）に、南九州から沖縄にかけて普及した焼き物。徳之島と本土、沖縄との文化的交流の可能性を示すとされる。窯跡は唯一、伊仙町だけに見つかっており、２００７年に国指定史跡となった。
（記事全文は２０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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