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認知症カフェ住民らに好評　開陽高・福祉科

(2018/12/20 13:00)
クリスマスリースを作る参加者に優しく声を掛ける生徒＝鹿児島市西谷山１丁目の開陽高校
　鹿児島市の開陽高校は１８日、認知症カフェ「開陽にじいろカフェ」を初めて開いた。福祉科１、２年生２７人が、患者や家族、地域住民に予防体操やクリスマスリース作りを丁寧に教え、好評だった。
　カフェの名前に「虹のようにいろいろな人に来てほしい」との思いを込め、想定の倍の５０人超から申し込みがあったという。
（記事全文は２０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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