認知症カフェ住民らに好評　開陽高・福祉科

(2018/12/20 13:00)

クリスマスリースを作る参加者に優しく声を掛ける生徒＝鹿児島市西谷山１丁目の開陽高校

鹿児島市の開陽高校は１８日、認知症カフェ「開陽にじいろカフェ」を初めて開いた。福祉科１、２年生２７人が、患者や家族、地域住民に予防体操やクリスマスリース作りを丁寧に教え、好評だった。カフェの名前に「虹のようにいろいろな人に来てほしい」との思いを込め、想定の倍の５０人超から申し込みがあったという。